Roztočená vodní kola, svištící řemeny pohánějící buchary, ruční práci na kovadlině i tavbu železné rudy.

Technologický den na vodní hamru v Dobřívě | Video: Deník/Pavel Bouda

To vše mohli návštěvníci obdivovat v rámci Technologického dnu na dobřívském vodním hamru. Největší a nejvýznamnější památku svého druhu v České republice navštívily během dvou svátečních dnů stovky lidí.

„O prohlídky je letos mimořádný zájem. Nejvíc lidi zajímá, jak tenkrát fungoval provoz, vidí to tady v reálu často poprvé. Železo se zde kovalo při teplotě 1 150 až 1 200 stupňů Celsia. A víte jak to tehdejší kováři poznali když neměli teploměry? Podle barvy rozžhaveného železa. To se ostatně učí i dnešní kováři,“ vysvětluje devětasedmdesátiletý průvodce Václav Červenka s dlouholetou zkušeností v oboru.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Vodní hamr si přijela prohlédnout i skupinka žen, které dorazily do Dobříva z Plzně na elektrokolech. „Chtěla jsem vidět, jak to vlastně celé fungovalo a zajímá mě taky historie téhle stavby. A konečně jsem se dozvěděla, co to jsou vantroky. To říkávala moje maminka občas někomu, že je hloupej jak vantroky,“ směje se jednašedesátiletá Jana z Plzně.

Pokud to někdo také neví, tak odpověď má pohotově připravenou Václav Červenka: „Vantroky se říká dřevěnému korytu, kterým se přivádí voda na vodní kolo. U nás se do něj vejde 61 metrů kubických vody, což je 61 tun.“

Zdroj: Deník/Václav Havránek

Na hamru v Dobřívě se několikrát do roka pořádají i hamernické dny a další akce. „Mimo to máme pro veřejnost běžně otevřeno od dubna do konce října, kromě pondělků, vždy od 9 do 17 hodin. Poslední prohlídka tu začíná v 16 hodin,“ říká Tomáš Sýkora ze Západočeského muzea v Plzni.