Medu bylo výrazně méně než předchozí roky. Například v Janovicích nad Úhlavou na Klatovsku vyprodukovali včelaři 4737 kg medu, což je pouze 10,05 kg na včelstvo. „V porovnání například s rokem 2017 šlo pouze o cca 30% produkce. V roce 2017 byla průměrná produkce na včelstvo 29,7 kg. V létech 2016, 2018, 2019 se výnos medu pohyboval kolem 15 kg na včelstvo,“ uvedl předseda janovického spolku Pavel Marcinko.

I když bylo ale medu podstatně méně, tak chovatelé nehýbali s cenou. Zpravidla to je v rozmezí 130 až 150 Kč za jeden kilogram.

NESTOČILI DRUHÝ MED

Stejně na tom byli i včelaři na Chudenicku. „První med květový ještě nějaký byl, ale ten druhý už někde včelaři ani nevytáčeli. Bylo to hodně bídné s medem, mnozí už u sebe ani med nyní nemají, protože ten drobet prodali rychle,“ řekl předseda chudenických včelařů Josef Kadlec s tím, že už pamatuje mnoho, protože včelaří od deseti let, takže i takovou sezonu jako byla tento rok zažil. „Taková sezona už byla, ale je to hodně dlouho, protože někteří mladší včelaři říkají, že takovou nepamatují. Mně už je ale 77 let, takže jsem leccos zažil. Vím, že už se také stalo, že se druhý med nestáčel. Letos se mně osobně podařilo nějaký stočit, ale jen zhruba čtyři kilogramy na včelstvo, běžné je cca dvacet až pětadvacet,“ sdělil Kadlec, který rovněž patří k těm, kteří med nezdražili, prodával kilovou sklenici za 150 Kč.

Jiné to nebylo ani na Tachovsku. Oldřich Dvorský, předseda okresní organizace Českého svazu včelařů v Tachově, včelaří už šedesát let. Tak špatný rok, jako byl letos, podle svých slov nepamatuje. „Nevzpomínám si, že by byl tak mizerný rok. Tmavý med, tedy medovicový, nebyl skoro žádný. Já jsem měl nějaký květový, protože jsem měl včelstva blízko řepky. Jeho výnos jsem měl 22 až 25 kilo z jednoho úlu,“ řekl Deníku s tím, že kdo z včelařů letos včelstva nepřikrmoval, hrozilo nebezpečí, že mu uhynou.

Příčin, proč byla letošní sezona tak špatná, vidí Dvorský několik. Svoji roli sehrálo počasí, především ale nebyli červci a mšice, tedy parazité, kteří jsou klíčoví pro vznik medovicového medu. Další příčinou je kůrovcová kalamita, protože kvůli ní ubylo smrkových porostů, které jsou pro tmavý med důležité.