Parkoviště bude pouze pro osobní automobily a využívat by ho měli především lidé žijící v okolí. Obyvatelé města mohou vyslovit vlastní podněty a varianty. Přijít mohou osobně nebo sledovat přímý přenos na youtube kanálu města. Po skončení a zpracování živého přenosu bude na stejném místě k vidění záznam ze setkání.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.