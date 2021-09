„Společně jsou i čtvrťáci a páťáci, zatím druhá třída je samostatná,“ sdělila ředitelka Dana Pavlovská. Požádala maminky a tatínky benjamínků, aby se svým ratolestem věnovali důkladně a upozornila je, že hned ve čtvrtek přijde úvodní domácí úkol. Hned po ránu však kluci a děvčata absolvují test na koronavir

Podívejte si i na fotky z MŠ v Rakové a ZŠ v Hrádku:

Většina prvňáčků má za sebou docházku do mateřinky Ráček v sousední Rakové. Také zde bylo ve středu rušno, i když část z 24 zapsaných dětí kvůli nemoci chyběla. „My už jsme začínali v polovině srpna. Osazenstvo tvoří děvčátka i chlapci od tří do šesti let a náš program bude zaměřený na kamaráda krtečka. S tím, že chceme maximálně chodit do přírody,“ zdůraznila ředitelka Jana Petříčková.

Hrádeckou devítiletku bude navštěvovat 224 školáků. Při premiéře končili nejdříve prvňáci, zatímco osazenstvo druhé až deváté třídy se rozběhlo domů před desátou hodinou. Všichni si vyzkoušeli nové ISIC karty, znamenající nejen bezpečnější vstup do objektu, ale i spoustu dalších výhod.