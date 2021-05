Šance, že by mohli 17. května zahájit, se každým dnem zmenšuje.

Vlastislav Veselý a jeho rodinný tým provozují Autokemp Veselý Habr nad Volduchy deset let. „Ale to, co jsme zažili loni, už opakovat nechci,“ rezolutně tvrdí nájemce nádherného lesního zákoutí. Zrušené byly srazy majitelů unikátních vozidel, běžců nebo špičkových psích plemen. Teprve díky červencovým dovolenkářům se bolavé rány částečně zahojily. „Zima nás však vrátila zpět do reality,“ tvrdí muž, který to ještě nezabalil díky perfektní spolupráci s majitelem areálu. Tedy klubem milovníků automobilů a motorek ve Volduchách. Právě včera se jeho představitelé pustili do nutných oprav. Karel Lukeš s Václavem Přibíkem čistili okapy u chatek, opravili příjezdovou komunikaci a do setmění měli co dělat i v prostoru sociálního zázemí. „S takovými parťáky mne to pořád baví a hned ve středu vyjíždím do Vsetína pro slivovici. Snad už nejen do okénka,“ má jasno Veselý.

Rodinný klan Veselých nedá dopustit na tuzemskou klientelu. Pravidelně se nad Volduchy vracejí rekreanti ze středních Čech (Kladno, Beroun), ale i ze vzdálenějších míst. Mohou počítat s maximálním klidem, rodinným zázemím a komfortním přístupem personálu!