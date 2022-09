S důrazem na nováčky, jimž pracovnice transfuzního oddělení vysvětlí, jak je proces odběru nejcennější tekutiny realizovaný. Zájemci na místě zjistí svoji krevní skupinu a přitažlivé je také preventivní vyšetření s měřením krevního tlaku a hladiny cukru. Malí návštěvníci se rovněž po odběru kapky krve dozvědí, v jaké jsou skupině a kromě toho jsou pro ně přichystané vědomostní soutěže o ceny.

VOLDUCHY - Burza se zaměřením na zboží pro děti se uskuteční tuto sobotu dopoledne v předsálí kulturního stánku v centru Volduch. Organizátorky přijímají do prodeje ošacení, kočárky, hračky, sportovní potřeby (čisté a neponičené v množství do 50 kusů). Převzetí je v KD zajištěné v pátek od 17 do 19 hodin, výdej neprodaných věcí v neděli mezi 9. a 10. hodinou. O pořadové číslo lze napsat: Biggi2@seznam.cz a více informací se zájemci dozvědí na telefonním čísle 604 132 344.

BŘASY - Především nadšenci z hasičského okrsku č. 5 se ve spolupráci s okresním sdružením ujmou pořádání 36. ročníku Memoriálu Vladimíra Procházky. Soutěže, která letos projde omlazovací kůrou v novém prostředí a s novými disciplinami. Dějištěm se v sobotu odpoledne stane areál ultramarinky v centru Břas. Šestičlenná družstva tu po 14. hodině absolvují požární útok, štafetu TFA a štafetu dvojic.

ROKYCANY - Přednáška cestovatele, průvodce a lektora Martina Pávka na téma Amazonia 5 – spirituální svět indiánů – je připravena na čtvrteční podvečer. Dějištěm bude od 18 hodin galerie v Brance (střed Rokycan) a součástí výkladu je i promítání.