STRAŠICE - Ve fotbalových přípravách došlo k určitým změnám. Dnes nastupují dorostenci Rokycan do 17 let proti děvčatům Viktorie Plzeň ve Zbiroze, a to v deset hodin. Také v sobotu cestují muži Mýta A do Slaného a při starém zůstávají duely FC Rokycany – Dobříš (od 10.30 v Břasích) i Rokycany U19 – Volduchy (v Těškově od 18 hodin).

Rezerva Slavoje pak zamíří až v neděli do Strašic, kde prověří domácí Spartak od sedmnácti hodin.

NEPOMUK - Pokud nevíte, co s načatou sobotou, zkuste to v Nepomuku. Od 9 do 18 hodin se tu konají ovčácké slavnosti (farní zahrada na Přesanickém náměstí) se závodem ve stříhání ovcí, výstavou králíků, holubů i drůbeže nebo prezentací koz.

Na jiném nepomuckém náměstí (Němejcově) startují v jedenáct hodin pivní slavnosti. Stánek tu mají i Rokycanští (U Stočesů) a o hudební doprovod se mimo jiné postará od 12 hodin Strašická Pohodovka.

