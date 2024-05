Kam za zábavou a poznáním na Rokycansku? Přijměte další pozvánky:

Garážový výprodej. | Foto: Oto Pilz

MIROŠOV - V V pátek 3. května se na mirošovské střelnici (při vjezdu do města od Hrádku) koná Den otevřených dveří. Od 16 do 16.25 si lze vystřelit ze vzduchovky, od 16.30 do 16.55 z luku, od 17 do 17.25 ze vzduchovky i ze vzduchové pistole, od 17.30 do 17.55 opět z luku, od 18 do 18.25 ze vzduchovky a od 18.30 do 18.55 znovu z luku. Střelbu si mohou vyzkoušet návštěvníci všech věkových skupin.

ZBIROH - Každý páteční večer od 19 hodin (tedy s premiérou 3. května) patří v zámku nad Zbirohem speciálnímu okruhu Karla IV. Návštěvníci se přenesou do období, kdy tu vládla dynastie Lucemburků a seznámí se s okolnostmi vazby jejích členů – Karla IV., Jana Lucemburského a Zikmunda Lucemburského na zbirožský hrad. Během prohlídky spatří původní gotické části hradu a nahlédnou do královských komnat středověkého paláce. Uvidí nejeden vzácný exponát z doby Lucemburků a celý okruh bude korunovat návštěva kaple, kterou využíval Karel IV. se svou manželkou Blankou z Valois k soukromým modlitbám. Z ochozu hlásné věže se na závěr naskytne překrásný výhled na krajinu někdejších královských hradů kolem Karlovy císařské cesty Via Carolina. Rezervace na emailu: pokladna@zbiroh.com.

Kam o víkendu? Zbiroh za Karla IV, oslavy osvobození i tvořivé dílničky v Brdech

KLABAVA - Sobota 4. května je v Klabavě přitažlivá. Ve 13 hodin začíná v hospůdce U Komína garážový výprodej, kde lze prodat, nakoupit nebo směnit nejrůznější zboží. Kromě toho mohou zájemci dorazit jen tak na pivo nebo podpořit od 13.30 nohejbalisty při jejich premiéře v okresním přeboru.

ZBIROH - Otevírání Sládkovy lesní studánky v lese nad Sýkorovým mlýnem je přichystané na sobotu 4. května od 14.30 hodin. Nádherné lesní zákoutí je pojmenované po básni, kterou J. V. Sládek napsal před 130 lety. Turisté se dostanou ke studánce po modré značce od Přísednice nebo po lávce přes potok za Sýkorovic mlýnem.