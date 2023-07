Kam za zábavou a poznáním na Rokycansku?

Muzeum J. V. Sládka a Městské muzeum Zbiroh | Foto: Městské muzeum Zbiroh

ZBIROH - Hudební léto pokračuje v centru Zbiroha druhým koncertem. BV sobotu 8. července od 9.30 do 11.30 hodin se mohou posluchači těšit na Strašickou Pohodovku.

TEREŠOV - Do letního kina v Terešově vyrazí v sobotu 8. července příznivci tuzemské kinematografie. Od 21.30 hodin se začne na plátně odehrávat česká komedie Přání k narozeninám.

Renegáti postavili na hamru v Dobřívě pec dýmačku a tavili v ní železo

ZBIROH - V rámci letní turistické sezóny se podařilo pořadatelům ve Zbiroze instalovat unikátní výstavu obrazů a ilustrací známého českého malíře Karla Franty a jeho dcery Aleny Kadavé, která se zúčastnil začátkem týdne vernisáže. Navíc paní Alena v minulosti restaurovala ve Zbiroze vzácnou Muchovu oponu. Expozice s názvem Čertovo nebíčko je zpřístupněna v městském muzeu až do 20. září, denně od 9 do 12 a od 12.30 do 16.30 hodin.

ROKYCANY - Kulturní léto v okresním městě pokračuje v pondělí 10. července, a to koncertem Amátovky. V parku U Plzeňské brány vyhrává od sedmnácti hodin.