ZBIROH - Úterní vernisáží začala ve zbirožském muzeu výstava Do Nového světa! Až do 26. ledna příštího roku se zde dozvíte, co spojuje velké české umělce Josefa Václava Sládka a Antonína Dvořáka. Znali se s hrabětem Robertem Václavem Kounicem, měli to rádi na jeho panství ve Vysoké u Příbrami a a oba podnikli cestu do Ameriky. Součástí expozice jsou proto model lodi, která vozila cestovatele za velkou louži, ukázky partitur, Dvořákův lodní kufr, Sládkovu dýmku, dobové fotografie, zápisky z cest a spousta zajímavých, leckdy i překvapivých či neznámých informací.

ROKYCANY - Cesty k pramenům/Viae ad s podtitulem Rokycanské hudební dialogy s českou a evropskou tradicí mají před sebou první ročník. Pozdně letní festival potrvá od čtvrtka 5. do soboty 7. září. Odstartuje ho 5. 9. od 18 hodin v sále Střelnice veřejná nahrávka podcastu o dějinách ve veřejném prostoru Přepiště dějiny s Martinem Gromanem a Michalem Světlíkem. V pátek se pokračuje od 20 hodin vystoupením orchestru a sboru Consortium musicum v kostele Panny Marie Sněžné v Rokycanech (se zaměřením na interpretaci děl z 18. století).

Vrcholem festivalu je sobota a prostranství Spilky s atraktivním programem: 14 – 15.30 K Rokycanům cesta zlatá (Zdeněk Vejvoda a rokycanské folklorní soubory Rokytí a Sluníčko se svými dudáckými kapelami, 16 – 17.30 Tremolo ZUŠ Třemošná, 18 – 19 Armonia, 19.30 – 21 Orchestr lidových nástrojů Plzeňského kraje.

RADNICE - V neděli 8. září od 15 hodin se koná v synagoze v Radnicích koncert v rámci projektu Festival Smíření. Vystoupí Martin Vydra (baryton), Dora Hájková (violencello), Soňa Vimrová (kytara). Posluchači se mohou těšit na skladby světových velikánů: Janáčka, Dvořáka, Webera, Martinů, Ebena, atd.