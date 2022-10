Speciální prohlídka je od 13.30 zaměřená na vývoj gastronomie od středověku až po 20. století. Děti se dozvědí čemu Templáři vděčili za svoji dlouhověkost, zjistí nejoblíbenější pokrm Karla IV., jak připravit kaši z mlhy nebo proč byl zákaz používání vidliček. Organizátory potěší, pokud přijdou kluci a děvčata v kostýmech princů a princezen, králů a královen. Rezervace a více informací včetně ceníku vstupného: 602 527 632 nebo pokladna@zbiroh.com.

ROKYCANY - Nevšední expozice s názvem Kávová krize bude umístěna od zítřka do 8. října na stromech nedaleko starého gymnázia v Rokycanech. Jde o alej z průchodu Masarykova náměstí do ulice Bojovníků za svobodu. Výstavu realizuje společnost Fairtrade a prezentována je cesta Stanislava Komínka a Lukáše Matěny do americké Kolumbie. Zdokumentovali tu podmínky pěstitelů. Panelová výstava přiblíží jejich problémy s rostoucími náklady, snižováním výkupních cen a klimatickými změnami.

Dětský agresor je zpět ve výběrové třídě, i když napadl spolužáka

HRÁDEK - Svatováclavský trh začne na náměstí před hrádeckým Domem kultury v sobotu 1. října v devět hodin. Ve stáncích budou nabízené rukodělné výrobky, dekorace, květiny a další sortiment. Chybět nebude občerstvení a o zábavu se postará taneční skupina Disco klub team z Rokycan. Její vystoupení začne v 10 hodin.

Ve 20 hodin se zábava přesune přímo do Domu kultury. V sále zahraje k tanci i poslechu skupina Golden Wind.

ROKYCANY - Regionální liga juniorů v ledním hokeji pokračuje v pátek 30. září od 17.30 na rokycanském ledě. Mladíci HC se utkají s vrstevníky HC Příbram.