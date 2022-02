Ve Zvíkovci na náměstí se mohou zbavit zbytků barev, olejů, znečištěných obalů, pneumatik nebo vysloužilých elektrospotřebičů od 15.40 do 15.55 hodin na náměstí. Podmokly se připojí od 16.05 do 16.20 a Hradiště má vymezený čas od 16.30 do 16.45 hodin.