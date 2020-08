Letní tábor pro nejmladší obyvatele vesnice organizují ve Vejvanově.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Kluci a děvčata do čtrnácti let (předškoláci jen v doprovodu dospělých) vyrazí v polovině od 12. do 15. srpna na čtyři dny do rekreačního střediska U Bobíka (pod Třímany). Ubytování je tu zajištěné v chatkách pro pět táborníků s WC a koupelnou.