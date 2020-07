Speciální menu bude navařené od deseti hodin a ve stáncích si lze od 11 až do 17 hodin pořídit šperky, košíky, paličkované výrobky, kosmetiku, mýdla, sirupy, produkty z kozího mléka, náramky, atd. Chybět nebude ani zkušená kartářka.

Od 15 hodin vystoupí malí sólisté souboru Svět kvítek a od osmnácti hodin zahraje rock revival band Louis Cypher.

Dodejme, že akce je součástí projektu Hmotná pomoc pro Adélku. Od 18. do 25. července lze do restaurace přinášet tablety do myčky, čistič do koupelen, aviváž, papírové utěrky a prací gel.