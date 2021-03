Centrum vzniklo v nově zrekonstruovaném společenském sálu Středního odborného učiliště elektrotechnického v plzeňských Skvrňanech. Centrum by mělo naočkovat vakcínou proti covid-19 až 1200 lidí denně.

Nové velkokapacitní očkovací centrum na plzeňských Skvrňanech v areálu elektrotechnického učiliště v pátek zahájí zkušební provoz a otevře se tak pro první klienty. Zdravotnický personál tam během pátku naočkuje 500 lidí. „Jedná se o skupiny sedmdesát plus, osmdesát plus a dvě stě míst jsme vyhradili pro učitele, kteří se starají o děti zaměstnanců integrovaného záchranného sboru,“ vyjmenovala hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová.

Očkovací centrum bude fungovat pouze v pátek, protože kraj čeká na dodávky vakcín. „Všechno je v tuto chvíli připravené, ale bohužel nemáme vakcíny. Provoz poté pozastavíme, než dorazí další dávky,“ sdělila Ivana Škoríková, vrchní sestra z Rokycanské nemocnice, která má centrum na starost.

Podle krajského očkovacího koordinátora Robina Šína bude ještě během března vakcín méně. Zesílení dodávek přislíbilo ministerstvo zdravotnictví od dubna. Kraj původně avizoval, že zdraví lidé by měli přijít na řadu v létě letošního roku. Kvůli výpadkům se však celý proces prodlouží. „Odhaduji, že například na zdravé třicátníky dojde spíše na podzim,“ poznamenal.

Za předpokladu, že kraj obdrží dostatek vakcín, by měli zdravotníci v centru denně naočkovat na 1200 osob.

Při příchodu do centra se lidé zaregistrují, k čemuž budou vyčleněny administrativní pracovníci. Klienty si pak převezme jeden ze tří lékařů a probere s nimi jejich anamnézu. Lidé budou následně odesláni do očkovacího boxu a poté do čekárny v případě, že by se jim udělalo nevolno.