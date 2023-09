Čtrnáctý sraz v areálu svojkovického koupaliště mají za sebou majitelé a příznivci velorexů. Strojů, jimž vtiskl nezapomenutelnou podobu herec Josef Abrhám ve filmu Vrchní, prchni.

Velorexy projely při víkendové Spanilé jízdě celé Rokycansko | Video: Deník/Václav Havránek

Do obce u Rokycan se hosté sjížděli s předstihem a většina z nich po vlastní ose. Přitom to z Prachatic, Ústí nad Labem, Prahy, Tábora atd. nebylo úplně za rohem. „Jsou to ale spolehlivé mašiny a ve své podstatě jde o motocykly Jawa. Nejprve s označením 175, poté 250 s přívlastkem Pérák, 350 a poslední výrobky už mají dynamo startér. Vynálezce se jmenoval Stránský a zpočátku zvolil název Oskar jako osa na káře. Až po roce 1955 se narodily velorexy,“ přiblížil technickou stránku pořadatel František Herejk.

Účastníci nemohli v prvním záříjovém víkendu vynechat Spanilou jízdu. Měřila osmdesát kilometrů, bylo na ní sedm kontrolních stanovišť a vedla ze Svojkovic na Zbiroh, Sebečice, Hlohovičky, Kamenec, Radnice a odtud na přívoz přes Berounku do Nadryb.

Po úspěšném zdolání Berounky se konvoj vracel přes Chrást, Bušovice a nevynechal ani oslavu železniční trati v Břasích. Po údržbě velorexů pokračoval program s country kapelou Kamarádi z Rokycan.