Šampionát má na svědomí zkušený organizátor Bohumír Kráčmar z Tachova: "Někdy před osmnácti lety jsem dostal na Rokycany doporučení a nelituji toho. Od té doby sem jezdíme pravidelně. Kvůli perfektní vodě, perfektnímu zázemí i profesionálnímu přístupu vedení města." Ceny znovu předávali starosta Václav Kočí a šéf zařízení Jaroslav Moravec. Z obou se předtím stali porotci, aby zhodnotili snímky dospělých i dětí.

Aktéři si to rozdali ve dvou kategoriích - s modelem a ve volném tématu. Zlato se tentokrát z Rokycan zásluhou Veroniky Matějkové stěhovalo do Prahy. "Ale babička žije ve Strašicích a bude určitě moc ráda, když se o mém úspěchu dočte," svěřila se vítězka. Portrétovala svoji kamarádku Kláru Šimkovou a bylo to hodně náročné. Zhruba třicet vteřin pod vodou, pak se nadechnout a znovu pod hladinu. Není divu, že každý takový tým končil značně vyčerpaný a to ho ještě čekalo důkladné zpracování s hrou barev i stínů!

Dodejme, že se neztratili ani zástupci našeho kraje. Zmíněný Kráčmar se tentokrát registroval s přístrojem a bylo z toho druhé místo. Rokycanského zástupce Milana Solčanského pak hřál bronz!