Jak byste charakterizoval rok 2020, negativně poznamenaný koronavirem?

Přes všechna omezení jsme realizovali několik smysluplných projektů. Především návrat k péči o krajinu, kde jsme z vlastních zdrojů vybudovali periodicky zaplavovanou tůňku. Měly být sice tři, jenže úředníci se báli nedostatku vody. Což se nepotvrdilo a domov tu teď našla řada obojživelníků včetně žab.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkVyužívané mládeží i dospělými je víceúčelové hřiště, zprovozněné roku 2019.

Během prázdnin se podařilo modernizovat sociální zázemí v malotřídce. Za zhruba milion korun a opravy se týkaly WC, koupelny, rozvodu odpadů nebo vody.

Schovaný pod lešením je objekt úřadu. Provizorně jste se přemístili k hasičům…

Generální rekonstrukce budovy je stěžejní investicí pro letošek. Zhruba za dva a půl až tři miliony korun, přičemž jsme obdrželi dotaci z Plzeňského kraje. Novotou bude zářit fasáda a počítáme s mohutnými úpravami uvnitř domu.

Druhou etapou pak pokračujeme ve výměně veřejného osvětlení. Opět se šesti kusy led zářivek jako před dvěma lety.

Věříte, že se i lidé ve Veselé budou znovu setkávat?

Jsem optimistou a máme připraveno hned několik pořadů. Aktivní jsou rybáři a přes prázdniny počítáme s Malým veselským letním kinem. V nabídce filmů by měla být zejména tuzemská tvorba.

Podzim, to je Veselský Herkules. Překážkový závod pro šikovné kluky i děvčata. Loni se povedla i premiéra Veselského vínování, takže pokud to situace dovolí, půjdeme letos do druhého ročníku.

Vesnice je vzdálená jen pět kilometrů od Rokycan, přitom v klidné přírodě. Zaznamenáváte nadále zájemo dalších výstavbu rodinných domů?

Je pro ně místo v územním plánu a poptávka je stále značná. Developeři nás atakují a není divu. Dálnice do Plzně či do Prahy je téměř na dohled.

Loni jste usiloval o další autobusový spoj. Jak do dopadlo?

Přes Veselou jezdí pouze jedna linka s cílovou stanicí v Nevidě. Chtěli jsem nabídku rozšířit o odpolední spoj z Rokycan, aby tam školáci nemuseli dlouho čekat. Zatímco Nevid se tomu nebránil, stanovisko z Rakové bylo zamítavé.

Funguje prodejna smíšeného zboží, přestože to není o horentních ziscích. Máme tu však skoro tři sta obyvatel, takže obchod do Veselé určitě patří. Horší je to s hospodou, ale doufám, že i tady si poradíme.