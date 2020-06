„Koronavir nám to ale pořádně zkomplikoval. Přišli jsme třeba o Rallye Hořovice nebo běžecký závod Pilsner Trail. Jejich centrem měl být právě náš areál,“ smutně konstatoval nájemce Vlastislav Veselý. Kompenzace je podle jeho slov diskutabilní injekcí: „Dostanu 25 tisíc, jenže třeba záloha na elektrickou energii je sedmnáct tisíc.“

Rekreační plocha na dostřel od dálnice nepatří k těm mamutím. Vejde se sem zhruba 50 stanů, 36 karavanů a odpočívat lze také ve 25 chatkách a jednom apartmánu. Podle registrací Veselý předpokládá, že někdy od 20. června by měla být kapacita kempu zaplněna ze 75 procent. Loni sem zavítal inspektor televize Nova a byla z toho bronzová medaile. Především kvůli chatkám, které toho pamatují hodně.

„Je to hlavně o penězích a majitelem je AMK Volduchy. Reportáž komerční stanice přece jen dění urychlila a pět dřevěných objektů výrazně prokouklo. Opravili jsme v nich podlahy, položili nová lina, natírali, atd,“ sdělil správce.

Především komunikace se šéfem bývalé svazarmovské organizace Karlem Lukešem prý byla perfektní, takže hosté hodnotili novinky veskrze pozitivně. „Když to tak počítám, jezdím sem už přes třicet let. Na víkendy i dovolené, a to kvůli nádherné přírodě i skvělé atmosféře,“ přiznal Jiří Hynek z Prahy. Klidně by přivítal i zimní pobyt a něco se v tomhle směru rýsuje. Lesní zákoutí za Volduchy pravidelně navštěvují i zaměstnanci kladenského Lega: „Čistý rybník ke koupání, skvělá kuchyně a ideální možnosti ke sportování,“ vypočítával přednosti Daniel Vaněček.

Právě tuzemské klientele dává Veselý a jeho rodinný tým přednost: „Češi to tady umí parádně rozjet. Na rozdíl od Němců, jejichž mentalita a způsoby se mění. Nakoupí si v rokycanských marketech a tady se baví spíše mezi sebou.“