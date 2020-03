Žádost Josefa N. z Rokycan o povolení chovu šelem v zahradě rodinného domu definitivně zamítla Státní veterinární správa. Argumentuje skutečností, že ubikace pro zvířata jsou postavené načerno a nyní je vedeno řízení o jejich odstranění. Pracovníci městského úřadu navíc obdrželi podnět veterinářů, podle něhož by měla být zvířata přemístění do jiného schváleného zařízení.

„Nezlobte se ale zatím se vyjadřovat nemohu. Záležitost mají v rukou právníci,“ reagoval na náš dotaz chovatel, s nímž jsme si zděné kotce s výběhem obehnané tři metry vysokou drátěnou klecí před časem prohlédli. Šelmy zde mají dostatečný prostor, ale jejich přítomnost blízko hustě obydlené části okresního města některým lidem vadí.

Sdílní nebyli ani na rokycanské radnici: „Věc je řešena v neveřejném správním řízení. Takže informace poskytnout nemůžeme. Stanovisko veterinářů je však pro nás závazné,“ vyjádřila se mluvčí úřadu Tereza Maixnerová.

O pumy se Josef N. stará už několik let a jejich chov měl povolený. Před čtyřmi lety si pořídil pětitýdenní lvici. Také její pobyt chtěl zlegalizovat a od příslušného odboru městského úřadu obdržel příslušné povolení. Narazil však u veterinářů, kteří poukazovali na jedináčka. Rokycanský nadšenec přiznal, že zázemí pro lvici začal stavět bez stavebního povolení, a pak se to snažil dát do pořádku. Kontaktoval firmu, která chovné prostory projektuje v souladu s předpisy. Od minulého roku pak pan Josef pečuje o druhou lvici.