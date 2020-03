Takový vzkaz poslal hejtman Josef Bernard lidem v kraji. Stojí za tím snaha eliminovat riziko rozšíření onemocnění COVID-19 v krajských domovech seniorů.

„Musím být upřímný, nemáme žádné zázračné řešení, jak případnou nákazu v těchto ústavech rychle a efektivně eliminovat,“ přiznal hejtman na svém facebookovém profilu. Vedení kraje se podle něj snaží vyčlenit deset procent lůžek pro případnou izolaci a hodlá zajistit jeden objekt v kraji, kde by mohli být nakažení senioři ubytováni. „Jestliže vaše rodinná situace a zdravotní stav klienta umožňuje jejich převzetí do rodinné péče, udělejte to. Věřte mi, že k tomuto vás vyzývám po zralé úvaze a po projednání s experty krizového štábu. Doposud se nám v našem kraji daří ochránit ty nejpotřebnější, ale nemůžeme současnou situaci dlouhodobě udržet i bez vaší pomoci,“ píše hejtman.

V domovech seniorů a dalších sociálních ústavech je v regionu ubytováno více jak čtyři tisíce klientů. Již čtrnáct dní tam platí přísná opatření, jako je například zákaz návštěv, měření teplot či rozdělení personálu do dvou nezávislých týmů.