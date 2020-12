Božena Cajthamlová oslavila století,

V neděli oslavila úctyhodných 100 let paní Božena Cajthamlová ze Všenic. Je nyní umístěna v mirošovském Domově Harmonie, ale obyvatelé její vesnice na ní nezapomněli. Posílají jí velikou gratulaci a přejí hodně zdraví, pohody a optimismu do dalších let. Těší se na brzké setkání!

Paní Božena Cajthamlová oslavila 100. narozeniny. | Foto: Deník / Václav Havránek

Vánoční výzdoba v centru Rokycan Letos bez pompézního rozsvícení vánočního stromu. Jeho menší bráška je na kruhovém objezdu u Střelnice. Kromě toho na Masarykově náměstí nechybí betlém se slaměnými postavami a nazdobené jsou obě kašny (včetně té mezi školami TGM a ulice Míru). Hledaný muž už je v cele Rokycansko – Koncem srpna letošního roku měl nastoupit do věznice muž, odsouzený v Rokycanech. Na triku měl maření výkonu úředního rozhodnutí, ohrožení pod vlivem návykové látky a neoprávněné opatření i padělání platebního prostředku. Navíc měl vysloven zákaz pobytu na území České republiky, a to od července 2020 do září 2027. Delikvent se však pobytu za mřížemi vyhýbal až do konce minulého týdne. Kriminalisté ve spolupráci s policisty radnického oddělení a psovodem ho vypátrali a zatkli. Na Pražské skřípaly plechy Rokycansko – Profesionální hasiči z Komenského ulice v Rokycanech to neměli v pátek večer k zásahu daleko. Na Pražské došlo před dvacátou hodinou k nehodě a směna HZS po zajištění prostoru uklízela komunikaci. Jejich nástupci to měli během soboty klidné a nemuseli cestovat k žádné dramatické události. Neodpočívali ovšem dobrovolní hasiči z Mirošova, kteří se v poslední době věnují dezinfekci vybraných míst. Tentokrát šlo o mateřskou školu v sousedním Janově. Zásilkovny opět zažily zatěžkávací zkoušku Přečíst článek › Rokycanští řeší nový skatepark Rokycany – Na uzavřeném jednání se začátkem tohoto týdne sejdou zastupitelé okresního města s představiteli skupiny, která chce vybudovat nový skatepark. Vhodný by měl být pro začátečníky, pokročilé i profesionály. Podle představ nadšenců by se areál mohl stát i neformálním centrem kulturního dění v Rokycanech. Zbirožsko se pyšní novým kalendářem Zbirožsko – Kalendář 2021 na motivy starých a současných pohledů všech obcí v mikroregionu vydali patrioti Zbirožska. Zatím je k dostání ve dvou drogériích ve městě a po zprovoznění informačního centra ho lze pořídit i tam. V Chomli jednají venku Chomle – Zastupitelé vesničky za Radnicemi jednají dnes od patnácti hodin. Dějištěm bude venkovní prostor v sousedství úřadu, čímž budou realizovaná opatření, související s covidem. Ve scénáři je příprava rozpočtu 2021, několik aktuálních finančních opatření nebo inventarizace roku 2020. Účastníci budou rokovat i o prodeji tří pozemků.