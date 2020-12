Hrádečtí zahrádkáři nabízeli mošt i budky

Hrádek – Pracovní bylo sobotní dopoledne pro část členů zahrádkářské organizace. Hrádečtí přichystali předvánoční moštování a zájem byl značný. „Začínali jsme v září a vždy během pár hodin zpracovali přes tunu jablek. Jenže pak jsme museli kvůli zpřísněným opatřením zavřít a až dnes mají pěstitelé poslední šanci na přeměnu ovoce v lahodné pití,“ sdělil šéf ZO Miroslav Veselý.

Výrobní proces není tak složitý. Zákazníci nejprve svoji produkci zváží (dvě koruny za kilogram pro členy a čtyři koruny pro ostatní). Jablka jsou pak rozdrcena a putují do lisu, kde vládne Mirka Uxová. Finální operací je přelití nápoje do vlastních přepravek. „Obecně platí, že z kila jablek je litr moštu,“ usmíval se Milan Houška, který pravidelně vysypával odpadní produkt do kontejneru pro myslivce.

Veselý se kromě toho postaral o nevšední zážitek. Zdarma návštěvníkům rozdával vlastnoručně vyrobené budky pro opeřence.

V Hrádku hořela chatka

Hrádek – V noci z pátku na sobotu měli napilno profesionální hasiči z Rokycan i dobrovolníci z hrádku a Mirošova. O jejich zásah se postaral požár chatky, která hořela i minulý rok. V sobotu nad ránem se sem jednotky vydaly znovu. (hav)