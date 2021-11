Covidová pandemie poznamenala návštěvnickou sezonu na památkách v Plzeňském kraji. Na mnoha hradech a zámcích byla dokonce ještě nižší než v loňském roce. Vyplývá to z dat Národního památkového ústavu (NPÚ). Památkám se kvůli tomu výrazně snížily tržby za vstupné. Podle kastelánů jsou na vině letošní přísnější protiepidemická opatření.

Zámek Horšovský Týn. | Foto: NPÚ ČR

Třeba zámek v Manětíně navštívilo letos přes 11 600 návštěvníků. V sezoně v roce 2019 tam ale přijelo skoro 14 tisíc turistů. „Na to, že návštěvníci museli chodit s respirátory a byla omezená kapacita prohlídek, byla sezona ještě dobrá,“ zhodnotil kastelán manětínského zámku Karel Mašek s tím, že se snažili většinu akcí soustředit hlavně do venkovních prostor zámku, do parku a nově otevřené oranžerie. „Stejné plány máme i na příští rok. S covidem se zkrátka budeme muset naučit žít,“ uvedl kastelán.