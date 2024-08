Ledová pochoutka z tamního náměstí zvítězila v konkurenci dalších 16 provozoven v regionu. K nejoblíbenějším příchutím patří vanilková a pistáciová, říká majitelka zmrzlinového stánku Alice Lišková.

Točenou zmrzlinu, ledovou tříšť, různé druhy kávy, vafle na špejli namáčené v Nutelle a ovocné limonády. To všechno nabízí stánek s venkovním posezením vedle mirošovské radnice.

Liška BISTROuška v Mirošově. | Video: Deník/Veronika Krátká

„Otevřeli jsme loni v červenci, tohle bude naše první celá sezona. Jsme tady vlastně chvilku. To, že jsme vyhráli v anketě mě překvapilo,“ sděluje Alice Lišková.

Liška BISTROuška má otevřeno denně od 11 do 18 hodin. První nedočkaví zákazníci přicházejí už před otevřením, nejrušněji tam bývá odpoledne. „Lidé jdou z práce a zastaví se tady, před prázdninami chodilo hodně dětí ze školy. Mohou tady i posedět u stolků, město sem přidalo ještě lavičky a odpadkové koše. Navíc se sem dá pohodlně zajet autem,“ dodává majitelka.

U stánku se často zastavují lidé, kteří Mirošovem projíždějí. „Jsme z Borovna, ale na zdejší zmrzlinu jezdíme pravidelně. Je opravdu výborná,“ říká mladá maminka, která kupuje vanilkovou a čokoládovou pro sebe a dvě malé dcerky.

Zákazníci mají podle majitelky na výběr ze dvou zmrzlin. „Každý den je to vanilková, kterou dáváme i do ledové kávy a potom další příchuť. Hodně lidí má rádo pistáciovou a když jsou horka, tak jede sorbet. K těm nejoblíbenějším patří hruškový a švestkový, ty zákazníkům hodně chutnají.“

Stánek na náměstí bude v provozu do podzimu. „Loni jsme měli otevřeno do konce října a plánujeme to i letos. Samozřejmě bude záležet na počasí. Potom otevřeme ještě na vánoční trhy, ale s jinou nabídkou, se svařákem, Bombardinem a podobně,“ uzavírá Alice Lišková.