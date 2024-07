„Romantický výlet historickým vlakem jsme připravili pro celé rodiny i všechny, kteří hledají nová poznání s cílem v Břasích. Vlak cestující doveze do Stupna, kde začíná nabitý program po celý den. Nestojí ani korunu, ale nadchne a vtáhne do dění každého,“ zve radní Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka. Návštěvníky čeká výšlap do malebného okolí nejen za pozůstatky důlní činnosti (včetně komentáře), ale i soutěže o zajímavé ceny a hry pro děti.

Vlak vyrazí z plzeňského hlavního nádraží v 9:05. Přes Rokycany (9.55), Chrást (10.14) a v 10:40 hodin přijede do Stupna. Na programu je Muzeum železnice Stupno i unikátní přírodní památka Naleziště Bašta. Komentovaná prohlídka bude pokračovat za vojenskými objekty na Břassku s rozhlednou Na Vrchách. Putování má finále ve volnočasovém areálu Ultramarinka Břasy. Od 11 do 17 hodin zde budou pamětníci hovořit o historii výroby ultramarinu, připravena bude také dětská železnice Břasy, disk golf, pump track a na stánku Plzeňského kraje a Rokycanska turistické informace, občerstvení a soutěže o ceny. Na zpáteční cestě mohou cestovatelé navštívit kostel sv. Vavřince ve Stupně nebo si prohlédnout miniexpozici výroby barev a keramiky Primalex. Souprava tažená lokomotivou Hektor, vyráběnou v 60. letech minulého století, se do Plzně bude vracet ze Stupna v 17:10 hodin (Chrást 17.35, Rokycany 18.05 a Plzeň 18.25). Nákup jízdenek bude probíhat přímo ve vlaku. Dospělí za jízdenku zaplatí 120 Kč, děti od 6 do 18 let 70 Kč.

Jízda historickým vlakem na Břassko je další z Letních nostalgických jízd, které letos připravil Plzeňský kraj. „Cestovatelský program po železnici bude pokračovat hned v prvním srpnovém víkendu, kdy se milovníci historie mohou vydat parní lokomotivkou Kafemlejnek na Bezdružické parní léto,“ upozornil na pokračování akce náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek s tím, že jízdní řády a kompletní informace jsou k nalezení na webu www.idpk.cz/nostalgie.

Letní nostalgické jízdy Plzeňský krajem pokračují:

• 24. července - Historickým vlakem na Břassko – lokomotiva Hektor

• 3. a 4. srpna - Bezdružické parní léto – parní lokomotiva Kafemlejnek

• 10. a 11. srpna – Historickou parní lokomotivou Šlechtična na Chodské slavnosti

• 15. září – Motorovým vozem Kredenc a historickým autobusem na den otevřených dveří Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici.

