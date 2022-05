Základnou, kde se startovalo i finišovalo, byla sokolovna a trasa vedla okolím města. „Představilo se šest družin vlčat, což jsou kluci do jedenácti let. Stejný byl i počet světlušek,“ hlásil šéf okresní rady Miloslav Žán. V sázce byl postup do krajského finále (2+. května v Dobřanech), kam pojedou dvě nejlepší hlídky v obou kategoriích.