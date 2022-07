„Ve středu 20. července se očekávají teploty v průměru od 33 do 36 stupňů. Na některých místech v kraji by teplota mohla vystoupat dokonce až k 38 stupňům, což je ojedinělé. Maximum za celý červenec je z roku 1983, kdy teploměr ukazoval 40 stupňů,“ informoval Jan Sulan z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Podle něj nás čekají také tropické noci, během nichž teplota neklesá pod 20 stupňů.

Pozor na alkohol

Lidé by se měli v tropických dnech zdržovat ve stínu a vyhýbat se pobytu na přímém slunci. Záchranáři také doporučují nepít ledové nápoje a alkohol. „Vysoké teploty mohou negativně dopadat na všechny věkové kategorie, nejen seniory a malé děti. Lidé by neměli vycházet ven, pokud to není nutné, a měli by myslet na to, že musí omezit sportovní a zátěžové aktivity. Ty by měli zařadit nejlépe na ráno,“ vysvětlila mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová.

„Pití alkoholu může být v těchto dnech sice velmi osvěžující, nicméně jak známo, alkohol dehydratuje, takže v kombinaci se současnými tropickými teplotami to není dobrý nápad. Vyhýbat bychom se měli také ledovým nápojům, abychom předešli bolení v krku. Organismus by neměl zažívat žádné teplotní šoky, pít se doporučuje vlažná voda,“ uvedla dále Svobodová.

Mluvčí záchranářů v těchto dnech apeluje také na rodiče s dětmi. „Malé děti by neměly být vůbec vystavovány přímému slunci, k čemuž bohužel často dochází. Pokud jde o zaměstnance pracující ve velkých firmách, jejich zaměstnavatelé by jim měli poskytnout nyní tekutiny navíc. Jde hlavně o zaměstnání, kde je nepřetržitý provoz, a ve kterém je velké teplo znát,“ dodala Svobodová.

V železárnách až 70 stupňů

Vedra nepodceňují v horkých provozech hrádeckých železáren na Rokycansku. Především jde o ocelárnu a žíhárnu, kde pracovníci dodržují pitný režim takřka automaticky. „Ukládá nám to ostatně zákon. Lidem poskytujeme zdarma dostatek pitné vody,“ sdělil za vedení společnosti David Šmucr. Pracovat v horkém provozu není legrace, teploty se tam běžně pohybují až kolem padesáti stupňů a za letních veder ještě o deset až dvacet stupňů stoupají.

Krátký oddech od horka může plzeňským cestujícím poskytnout jízda MHD. Ale jen v některých vozech. „V současnosti máme 79 plně klimatizovaných vozů z celkového počtu 329 vozů. Autobusů máme klimatizovaných 39 ze 119, trolejbusů 22 ze 102 a tramvají 18 ze 108 vozů,“ sdělil mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků René Vávro.

Horka budou pokračovat i dál, teploty ale přece jen o něco klesnou. „Ve čtvrtek bude oblačno, místy s bouřkami, ale teploty budou pořád tropické – pohybovat se budou od 28 do 32 stupňů. Podobné to bude i v následujících dnech, čeká nás jasno až polojasno s teplotami 28 až 30 stupňů. Příští týden slibuje podobná čísla,“ uzavřel meteorolog Sulan.