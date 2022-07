V dobré kondici je zatím také voda v hracholuské přehradě. Nejčistší je zhruba od Radosti k hrázi. V části od Butova k silničnímu mostu už se začínají ve větší míře objevovat sinice. „Vývoj je nezadržitelný a tím, jak nastupuje horké letní počasí, se sinicové vodní květy rozvíjejí. Sinic v horní části nádrže (Butov až silniční most pozn. red.) bude v následujících dnech silně přibývat,“ konstatoval hydrobiolog.

Podle Jindřicha Durase je u hráze průhlednost až tři metry. „Voda je tam luxusní. Předpokládám, že čistá vydrží ještě tak tři týdny,“ podotkl Duras s tím, že pokud se ve vodě nachází menší množství sinic, plavcům žádná zdravotní rizika nehrozí. „Sinice jsou přirozenou součástí vody,“ doplnil.

V sobotu má být v Plzeňském kraji jasno až polojasno s teplotami 24 až 27 stupňů. „V neděli má být až 30 stupňů a bude vát slabý proměnlivý vítr o rychlosti do čtyř metrů za sekundu,“ informovala Simona Procházková z plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Procházková dodala, že i na začátku pracovního týdne by se měly udržet letní teploty. „Mělo by být proměnlivé počasí s teplotami od 24 do 28 stupňů, polojasno až oblačno. Místy se budou vyskytovat přeháňky, na jihu Plzeňska ojediněle i bouřky. Povane slabý západní vítr,“ předpověděla Procházková.