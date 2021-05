Hladiny vodních toků stoupaly nenápadně. Klabava a Holoubkovský potok se včera po poledni dostaly na I. stupeň povodňové aktivity, zatímco v rokycanské čtvrti Na Pátku se jinak poklidná říčka k tomuto označení nebezpečně blížila.

O poznání více práce však měli policisté. Hned po sedmé hodině ranní uklidňovali za Smědčicemi (směrem do Chrástu) řidiče Škody Octavia, na jehož vůz padl vzrostlý strom. Sice bez zranění, ale motorista musí počítat s opravou auta kolem 35 tisíc korun. Kromě směny HZS Rokycany dorazila na místo výjezdová jednotka SDH Bušovice.

Zhruba o hodinu později musela být zdokumentovaná další havárie. Tentokrát u Pavlovska, kde žena za volantem Škody Octavia to v levotočivé zatáčce nezvládla. Na mokré vozovce se dostala na krajnici a po smyku do pravého příkopu. Auto skončilo na střeše a hmotná újma je odhadnuta na dvacet tisíc. Dodejme, že už ve středu kolem dvacáté hodiny se na stejném místě střetla dvě auta. Záchranáři transportovali do nemocnice v Rokycanech zraněné pasažéry.

Odpoledne se dění na Rokycansku zdramatizovalo. Hasiči řešili vodní lagunu u příjezdu do firmy v Cheznovicích, dále pročistili kanál v Čechově ulici, kde kvůli ucpanému odtoku tekla voda do sklepu domu. Zaměstnalo je rovněž pročištění koryta potoka ve Skomelně.

Pokud jde o toky na území okresu, sledovali situaci především v Hrádku. Vyhlášen tu byl po patnácté hodině stav bdělosti, protože hladina Padrťského potoka dosáhla 135 cm. O chvíli později byl první povodňový stupeň vyhlášen i na řece Klabavce na měřící stanici Rokycany Na Pátku, kde hladina dosáhla 77 cm, a také měřící stanice Rokycany - Dvořákova hlásila 1. stupeň u Holoubkovského potoka - hladina 60 cm.