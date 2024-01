Jižně od Darové, která je součástí Břas na Rokycansku, protéká v blízkosti golfového hřiště v Darovanském dvoře potok s názvem Dírecký.

Citelné mrazy se postaraly o neopakovatelnou přírodní scenérii. | Foto: Jaroslav Kreisinger

Nedaleko se pak vlévá do Berounky a jeho nejvýznamnější součástí je vodopád Dírka. Nejkrásnější a nejvyšší výtvor přírody v plzeňském regionu, což při nynějších mrazech znásobují nádherné ledové motivy.

Vodopád v přírodním parku Horní Berounka je vysoký přes tři metry a jeho voda je díky výskytu železa načervenalá. Výhodou je, že potok je napájený z nedalekých zatopených lomů, a tak je průtok vodopádu stabilní. Přístup k vodopádu je snadný a krátkou procházku zvládnou i rodiny s dětmi nebo senioři. Stačí zaparkovat v Darovanském dvoře a vydat se odsud po červené turistické značce vedoucí ke Korečnickému mlýnu. Je to asi půl kilometru. Kdo by se chtěl projít ještě dál, může pokračovat podél potoka, na kterém je řada dalších menších vodopádů a přepadů. Z železniční stanice v Břasích - Stupně je to sem zhruba pět kilometrů.

Zajímavé obrazce lze spatřit také na druhém konci okresu. Konkrétně v Dobřívě, kde se citelné mrazy postaraly o ledové znehybnění unikátních technických komponentů. Přes zimu je tu sice zavřeno, ale návštěvníci mohou i venku zhodnotit, co provedly nízké teploty třeba s vodním náhonem.