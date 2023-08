V pondělí 21. srpna uplyne již 55 let od vpádu vojsk Varšavské smlovy do Československa. Připomeňte si či podívejte se, jak události těchto dní prožívali obyvatelé Rokycanska v naší fotogalerii a vzpomínkách pamětníků.

Rokycany, 21. srpen 1968 | Foto: archiv Karla Maříka

Na události roku 1968 zavzpomínal pro Deník pamětník Jiří Fryč: „Ráno jsem pustil rádio a nechtěl věřit, že by nás vojska Varšavské smlouvy mohla napadnout. Odjel jsem na kole do práce a tam to mnozí ještě ani nevěděli. Pak po silnici do Kyšic začala jezdit auta a obrněnci, směr jim udávaly helikoptéry s hvězdou. Někde mezi Ejpovicemi a Rokycany byli ´spojenci´ v lese ubytovaní. Do Rokycan jsem se vrátil až odpoledne a cestou za mnou jel ruský konvoj. Nebyl to pěkný pocit,“ vybavoval si.

Druhý den odjel do Prahy za otcem. Zprávy, které z hlavního města chodily, ho nenechávaly v klidu. „Cestou jsem viděl předělané směrovky, v Praze nekonečné kolony cizích vojsk, rozstřílené fasády domů, tanky mířící na některá centra. Tady se pak sundavala socha Ivana. Účastnil se toho třeba Pavel Komárek. Pak měl problémy a dlouho dělal jen pomocné práce. Před radnicí se podepisovaly protestní archy. Většina vedoucích představitelů, co stála v čele odporu, se pak znormalizovala. Ti, co ne, ztratili svá postavení a podobně jako obyčejní lidé byli překládáni z místa na místo. Moje nynější žena musela třeba z Rokycan jezdit učit do Zbiroha a Zbirožák Emil Hán naopak. Měli stejnou aprobaci a oba byli v neoblibě,“ vyprávěl Fryč.

Okupanti se usadili u Ejpovic

„Vstávej, děvenko, je válka, budila mě na prázdniny neobvykle brzo, už před šestou, roztřesená babička,“ líčí Jaroslava, které tehdy bylo čtrnáct let. „Nedávalo mi to smysl. Říkala, že sem vtrhli Rusové, Poláci, východní Němci…, prostě Varšavská smlouva, kam Československá republika také patřila. Pamatuji, že potom babička pospíchala do obchodu, před nímž už stála veliká fronta lidí. Domů přivezla na kárce krabici cukru, mouku, sůl, zrnkovou kávu i nějaké konzervy. Chtěla mít nějaké zásoby pro první časy, jak byla zvyklá z druhé světové války,“ uvedla. „Vzhledem k věku jsem ani později dění moc nerozuměla, ale na pocit nesvobody a na to, jak jsme psali vápnem vzkazy na silnici, kudy okupační vojska jezdila, si vzpomínám dobře,“ doplnila žena z Mýta.