Do krajského zastupitelstva se stejně jako před čtyřmi lety dostalo sedm stran, hnutí a koalic. Vítězem se stalo opět hnutí ANO 2011, tentokrát ale naprosto jednoznačně. Minule mělo před druhou koalicí ODS a TOP 09 náskok jen o něco málo vyšší než jedno procento, tentokrát to bylo přes dvacet procent. Navíc vyhrálo ve všech sedmi okresech, tedy i v Plzni, kde minule měla nejvíc hlasů ODS a TOP 09. Celkově ANO získalo 38,63 % a 24 křesel v zastupitelstvu.

close info Zdroj: Deník zoom_in Krajské volby 2024Druhá koalice ODS a TOP 09 má 16,05 % a devět křesel, třetí Starostové a nezávislí 13,09 % a osm křesel. Do zastupitelstva, které bude mít nově 55 členů, se dostala také koalice STAČILO! (6,68 %), která bude mít čtyři zastupitele, stejně jako koalice PRO NÁŠ KRAJ (6,46 %), ta uspěla hned napoprvé. Tři mandáty mají SPD + Trikolóra (6,09 %) a Piráti (5,90 %). Ze zastupitelstva naopak vypadla Sociální demokracie.

Volební účast byla nižší než minule, k urnám přišlo 32,52 procenta, minule 38,80 procenta. „Někde byla účast přes 50 procent, třeba ve Slatině na Plzni-severu, ale někde to vypadá, že přišlo jen kolem 10 procent voličů,“ řekl krajský volební koordinátor Jan Nový Deníku v sobotu po 14. hodině, když se zavřely volební místnosti.

O vítězství ANO bylo při jejich dominanci rozhodnuto už dlouho před sčítáním hlasů. „Je to průběžné, jsem spokojený, uvidíme samozřejmě, až se sečtou všechny výsledky, pak můžeme hodnotit," uvedl ještě během sčítání hlasů lídr hnutí ANO v Plzeňském kraji Kamal Farhan. Jasno už v té chvíli ale měl o krocích, které budou následovat: „Nejdříve poděkuji voličům. V rámci předsednictva hnutí ANO si pak sedneme, vybereme vyjednávací tým, určitě to bude krajský předseda, já a další dva kolegové. A určitě se spojíme s dalšími stranami, které se zúčastnily voleb a začneme s nimi hovořit. Jsme ochotni jednat se všemi, nevymezujeme se proti žádné straně," dodal lídr.

Nejvíce preferenčních hlasů od voličů hnutí ANO v Plzeňském kraji získal primátor Plzně Roman Zarzycky. „Ve vedení Plzeňského kraje nemám žádné ambice. Voličům děkuji za preferenční hlasy. Stále podporuji lídra pana doktora Farhana," potvrdil slova, že o post hejtmana usilovat nechce, která pronesl už dlouho před volbami.

V ODS a TOP 09 čekali lepší výsledek

Lepší výsledek očekávali ve štábu koalice ODS a TOP 09 – Společně do kraje. „Chtěl bych poděkoval všem voličům, kteří přišli ke krajským volbám a podpořili naše kandidáty. Zároveň bych rád vyjádřil gratulaci vítěznému hnutí ANO. My jsme obsadili v těchto volbách druhé místo. Výsledek samozřejmě určitým způsobem zaostal za našimi očekáváními,” uvedl lídr kandidátky Jan Šašek s tím, že pokud bude mít vítěz zájem se účastnit povolebních jednání, je koalice ODS a TOP 09 připravena se zapojit. „Jsme přesvědčeni o tom, že se nám podařilo otevírat témata, která ne úplně každý otevíral, jako byly třeba otázka bezpečnosti v regionu nebo problém s montovnami a překladišti,” dodal.

Příčiny, které vedly k nepříliš dobrému výsledku, zatím rozebírat příliš nechtěl. „Samozřejmě není to poprvé, co byly krajské volby nějakým způsobem reakcí na celostátní politiku. Zažili jsme to v minulosti, kdy třeba tématem byly poplatky u lékaře. Teď se podařilo hnutí ANO aktivovat své voliče, mohli jsme v ulicích vidět billboardy ve znění: Vrátíme vám, co vám vláda vzala. Takže možná i tohle zafungovalo,” konstatoval Šašek.

Volební štáb koalice ODS a TOP09 v Plzni. | Video: Deník/Ladislav Vaindl

Spokojenost panovala ve volebním štábu Starostů a nezávislých. „V Plzeňském kraji, si myslím, že jsme uspěli. Po minulých volbách měl STAN pět mandátů, teď jsme jich získali osm. Pozitivní také je, že náš kandidát Miroslav Kroc postoupil do druhého kola senátních voleb, tam je vidět, že je v regionu známý a práce, kterou tam udělal. To bylo pro nás příjemné překvapení,“ potěšilo lídra kandidátky Pavla Čížka.

Ten už měl v tu chvíli za sebou i první jednání. „Už jsme jednali s Piráty, protože s těmi jsme byli dohodnuti, že se sejdeme hned po volbách. Domluvili jsme se, že budeme opět postupovat společně, tak jako minule. Čekáme, jestli nás někdo osloví, nebo ne. Zatím je jasné, že bez ANO to udělat nejde, jeho výsledek je nezpochybnitelný. Možností má v Plzeňském kraji víc, tak uvidíme, jestli se ozve, nebo ne,“ doplnil.

Volební štáb STAN v Plzni | Video: Deník/Daniela Loudová

Volby se v Plzeňském kraji po oba dny obešly bez vážnějších nedostatků. Žádné výjezdy kvůli volbám nezaznamenali v kraji ani zdravotničtí záchranáři či policisté. Jak Deníku řekla policejní mluvčí Dagmar Brožová, na rozdíl od kolegů z Karlovarska, kteří se zabývají podezřením na kupčení s hlasy, strážci zákona v Plzeňském kraji žádný takovýto podnět neobdrželi.