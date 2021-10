Obyvatelé kraje v roce 2017 zvolili do poslanecké sněmovny tyto kandidáty:

Lidé v jižní části Rokycanska projevili hned po otevření volebních místností značný zájem o výběr poslanců do dolní komory parlamentu. Především v Příkosicích se komise zapotila, neboť úvodních dvou hodin dorazila pětina ze 320 zapsaných osob. "Voliči se totiž vyjadřují i chystané kanalizaci. Zda zvolit spádový či tlakový projekt," sdělila předsedkyně šestičlenné komise Simona Strnadová. Předpokládá, že v sobotu budou výsledky místního referenda známé až v podvečer. Přednost dostane sčítání volebních hlasů.

Volební místnosti v celé zemi jsou v pátek 8. října otevřeny od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu 9. října pak od 8:00 do 14:00 hodin.

