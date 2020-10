Samozřejmostí ve volebních místnostech, stejně jako ve všech ostatních uzavřených veřejných prostorech, je povinnost komise i voliče mít zakrytá ústa a nos a dodržovat minimálně dvoumetrové rozestupy. „Komise bude mít také gumové rukavice, dezinfekce a větší počet psacích potřeb proto, aby propisku mohli po každém voliči vydezinfikovat,“ popsal vedoucí odboru vnitřních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje Jan Nový s tím, že občané, kteří roušku zapomenou, ji dostanou ve volební místnosti.

Zajímavé je, že osoba, která si roušku odmítne nasadit, bude moci odvolit. „Je to právo každého občana zakotvené v ústavě, nicméně poté, co člověk bez zakrytých dýchacích cest odvolí, komise ho následně nahlásí k přestupkovému řízení a hrozí mu pokuta,“ vysvětlil Nový.

Lidi, kteří jsou kvůli koronaviru v izolaci nebo karanténě a nemohli ve středu odvolit z auta na speciálních drive-in stanovištích, pak bě-hem pátku a soboty navštíví speciální komise v ochranných oblecích s přenosnou urnou. „Takových voličů máme zatím nahlášeno zhruba padesát, další se ale neustále přihlašují,“ řekl Nový včera odpoledne. Uzávěrka přihlášek byla ve 20 hod.

Speciální komise bude za asistence armády vyjíždět od krajského úřadu v Plzni. „Po každém voliči se její členové budou muset převléci, aby se nekontaminovali nebo virus nepřenesli dál. Výjimku mají pouze tehdy, když je více voličů v jednom bytě nebo na jednom patře,“ informoval vedoucí odboru.

Kde si bude komise měnit ochranné obleky, není jisté. „Budou to muset řešit operativně, kupříkladu na chodbě domu nebo venku,“ uzavřel Nový.

Do důkladných příprav se pustil například čtvrtý plzeňský městský obvod, který na 3D tiskárně týdně vyrobí desítky ochranných obličejových štítů. „Jsou primárně určeny pro zaměstnance sociálního odboru a také pro členy volebních komisí v nadcházejících volbách. Chceme, aby se lidé cítili bezpečně a aby byl v maximální možné míře zachován chod úřadu a průběh voleb,“ sdělil starosta obvodu Tomáš Soukup.

Občané budou volit 45 zastupitelů a vybírat budou ze 17 stran, stejně jako v roce 2016. V minulých krajských volbách zvítězilo hnutí ANO, druhá byla ČSSD a třetí ODS.

Volební okrsek Plzeň - město bude zároveň v pátek a sobotu volit senátora. Za občanské demokraty bude letos mandát obhajovat dlouholetý starosta druhého plzeňského městského obvodu (MO) Lumír Aschen-brenner, který v Senátu působí od října 2014. ČSSD nasadila lékaře Jiřího Lišku. O kandidátovi za Plzeň už mají od jara jasno Piráti, nominovali podnikatele a zastupitele města Plzně Daniela Kůse, komunisté Václava Heřmana. Za Starosty a nezávislé vyrazí do voleb chirurg a bývalý voják Jindřich Sitta. Svoboda a přímá demokracie vyšle do boje o senátorské křeslo odborníka na životní prostředí, geodeta a geologa Oldricha Fencla. Hnutí ANO do senátních voleb nikoho nenavrhlo.

» Celkem 1087 volebních okrsků v regionu se otevře v pátek ve 14 hodin a zavře ve 22 hodin. V sobotu budou moci lidé volit od 8 do 14 hodin. Pak začne velké sčítání hlasů.

» Voliči si mohou Plzeňském kraji vybírat ze šestnácti politických stran, koalic a politických hnutí. Celkem jde do voleb v kraji 694 kandidátů.

» Lidí, kteří u nás mohou přijít k volbám, je zhruba 460 tisíc. Nutno ale dodat, že v posledních krajských volbách v roce 2016 přišla odevzdat hlas zhruba třetina oprávněných voličů.

» Plzeňský kraj letos hospodaří se schodkovým rozpočtem příjmy má ve výši 7,3 miliardy korun a plánované výdaje 7,9 miliardy Kč. Schodek téměř 600 milionů korun je financován z úvěru. Nejvíce peněz směřuje do dopravy, školství, zdravotnictví a životního prostředí.

» Kromě krajských voleb se ve stejném termínu konají i doplňující volby do třetiny Senátu. V Plzeňském kraji budou volit lidé v Plzni a také v části Tachovska, kam zasahuje senátní obvod Cheb.

» Senátní volby jsou dvoukolové, což znamená, že pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, bude se příští týden konat druhé kolo. Voliči tak budou v pátek 9 a v sobotu 10. října moci vybírat svého senátora znovu, tentokrát už jen ze dvou nejúspěšnějších kandidátů z kola prvního