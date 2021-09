Němčovice – Strašice B 1:4 (0:2). Sudí chyběl také na severu. Nováček se držel statečně, ale v závěru mu došly síly. Snižoval Vukovič, zatímco Spartak si vezl body zálouhou dvou branek Kličky a jednou se do střelecké listiny zapsal Bartišek. Zbývající gól byl vlastní, němčovického gólmana překonal Fast.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.