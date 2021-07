Rok 2020 byl pro většinu míst zapeklitý. Platilo to i pro Volduchy?

Asi jsme výjimkou, ale objem našich investic byl výrazný. Věnovali jsme se především rekonstrukci hasičské zbrojnice, aby byla důstojným stánkem 21. století. Takže uvnitř je bez nadsázky moderní sociální zázemí pro záchranáře i uskladnění techniky. Zvenčí pak mohou spoluobčané posoudit fasádu, zateplení i novou střešní krytinu. Celkově to byl krajíc za šest milionů korun a využili jsme dotací ministerstva vnitra i Plzeňského kraje.

Revitalizace zahrady mateřské školy obnášela úpravu terénu, záhonů, vybudování herních prvků a mám za to, že důraz na přírodní styl je viditelný. Zde přispěl Státní fond životního prostředí.

Přes milion jsme uhradili za výměnu krytiny na střeše základní školy. Místo alukrytu jsou tu nyní pálené tašky. A zhruba stejnou částku jsme vynaložili na LED osvětlení při silnici k Habru.

Po čtyřiceti letech bylo rekonstruované sociální zařízení v sídle úřadu.

Pěší to však v minulosti neměli ve frekventované obci jednoduché…

Tento fakt nás pálil, takže jsme se ve třech fázích pustili do výstavby chodníků kvůli bezpečnosti našich lidí i dojíždějících zaměstnanců přilehlých firem. Rok 2020 znamenal dokončení úseku od školy na konec obce. Stezka pro pěší tu navazuje na už hotovou část k Borgersu. Osm milionů zaplatily Volduchy.

Letošní rok bude neméně hektický?

Po zmíněných výdajích musíme rozlet přibrzdit. Kolem pěti milionů vynaložíme na rekonstrukci komunikací V Brance a kolem rybníka.

Podařilo se dokončit opravu zázemí za poštou včetně skladovacího objektu a připravujeme oživení cyklostezky mezi Volduchy a Osekem. S lavičkami a stromořadím!

Před dvěma lety byl vyčištěný rybník a nyní počítáme s instalací prvků pro vznik klidové zóny.

Přijedu do Volduch jako nezkušený turista. Kam byste mne pozval?

Rozhodně na výlet do obou kempů v Habru. Spodní je pod křídly obce a za symbolickou korunu ho mají v nájmu sportovci. Rekonstruovaný tu byl kiosek i zázemí pro ubytované. Rovněž do Veselého Habru se ráda vrací osvědčená klientela. Lákají dva rybníky, řada turistických tras a daleko to není na Chlum. Samostatnou kapitolou je houbařská sezona. Už mne zase straší autobusové nájezdy z Prahy a jiných měst!