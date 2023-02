Rokycany - Druhý únor je Světovým dnem mokřadů, k jeho oslavě se v sobotu 4. 2. připojí také ochránci přírody z rokycanské Švermovy ulice. A můžete být s nimi u toho, protože výprava k Berounce startuje v 8.45 před nádražím v okresním městě. Případně se lze připojit v 9.15 na železniční zastávce v Plzni – Doubravce. Zimní vycházka je zaměřena na pozorování vodních ptáků i dalších živočichů žijících na Berounce, účastníci spatří kormorány, labutě, kachny, hoholy nebo morčáky. Navíc se zde právě v této době zdržují i orli mořští.Zhruba třináctikilometrová trasa vede většinou po břehu řeky. Doporučené je teplé oblečení, pohodlná obuv a uzenina k opečení na ohni i drobný obnos na posezení v cukrárně.

Rokycany - Pátek 3. února je dnem pololetních prázdnin. Zimní stadion v Rokycanech proto láká školáky na mimořádné volné bruslení od 10.30 do 12 hodin, pravidelně se pak tato akce koná i v neděli od 17 do 18.30 hodin. Vstupné pro bruslící je 50 korun, pro doprovod 20 korun. Na bruslení jsou doporučenou výbavou rukavice, přilba nebo čepice. Nechat si nabrousit brusle je možné ve středu od 16.45 do 17.30 hodin, v sobotu od 9.30 do 10.30 hodin a při volném bruslení.Kromě toho mohou kluci i děvčata v pátek vyrazit do krytého plaveckého bazénu. Zpřístupněn je klasicky od 9 do 21 hodin.

Rokycany chtějí vyměnit okna Na Střelnici

Rokycany - Prodej kabinek na letošní sezonu v areálu rokycanského koupaliště začal prvním únorovým dnem. Zájemci mohou sumu za kabinku uhradit v pokladně plaveckého bazénu, výdej klíčů začne po otevření venkovního areálu (předpokládá se 1. červen) u provozního koupaliště.Proslulé rokycanské koupaliště má rozlohu 12 tisíc čtverečních metrů, jde o druhé největší koupaliště v zemi a jedno z nejoblíbenějších v západních Čechách. V loňském roce město zaznamenalo pátou největší návštěvnost, a to 50 210 návštěvníků. Rekord s počtem přes 79 tisíc lidí je z roku 2018.