Už během svátečního pátku se k vodě sjížděli nedočkaví hosté. Uhradili sympatický poplatek (navíc v něm kromě ubytování ve stanech měli zajištěnou večeři i klobásu) a poctivě doplňovali kalorie.

V sobotu ráno se k nim přidali účastníci především z Rokycanska. Pestrobarevný peloton čítal přes 120 sportovců, kteří se úderem desáté hodiny vydali přes Svojkovice do Rokycan a odtud na první občerstvovací stanici k pivovaru Loužek.

Po posilnění pokračovali do Mirošova, kde byl zajištěn oběd U Kozlerů (řízek nebo klasické knedlo, vepřo, zelo). Rotující ředitel, tentokrát Pavel Sýkora, naplánoval při návratu pohybové aktivity v Pavlovsku a po návratu do Volduch další soutěže včetně jízdy přes úzkou lávku. Večer zněla country muzika a věřte, že na matrace a karimatky se nikomu do noci nechtělo.