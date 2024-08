Ve čtvrtek večer si tak připomněli 65 let od významného životního kroku a svatbu s přívlastkem kamenná s nimi oslavili i jejich nejbližší. „Už ve čtrnácti jsem navštěvovala taneční v rokycanské sokolovně, kde se nám věnovali manželé Kalivodovi. A manžel byl mým prvním a vlastně jediným partnerem,“ usmívala se paní Hana, která má navíc 15. 8. svátek.

Na svatební pochod si ovšem dvojice musela pět let počkat. Zatímco budoucí nevěsta se učila prodavačkou na Malém náměstí v Rokycanech pod dohledem paní Otcové, její muž se upsal černému řemeslu. Z Dobříva zamířil do Hrádku a železárnám zůstal věrný až do důchodu, kdy se loučil jako parťák na střední válcovně: „Měnit zaměstnání, to se tehdy nenosilo. Ale třeba o víkendech, kdy nefungovala veřejná doprava, pro nás posílali do Volduch ředitelskou volhu.“

Vojenskou službu pak strávil Josef v Milovicích a závěrečných šest měsíců jako truhlář u útvaru v Karlových Varech. Po návratu se dal pár úředně dohromady a začal se stavbou domu ve Volduchách. Parcelu jim pořídil Hanin otec, jenže tak jednoduché to v šedesátých letech nebylo: „Cement, cihly, dřevo, to vše bylo na příděl. Vystačit jsme si museli se sedmi metráky cementu a přes dvacet tisíc cihel čistili ze staré stodoly ve Stupně. Zvládli jsme to, a to i za pomoci šikovných kamarádů, s nimiž jsme se vždy domluvili při desetníkovém mariáši v Lidovém domě,“ oprášili Vondráškovi šedesát let starý příběh.

Roku 1962 vykoukl na svět syn, o pět let později dcera. Paní Hana stála za pultem do roku 1975, aby po zdravotních potížích přešla do účtárny a posledních sedm let před penzí působila v rokycanském pivovaru. Její doménou je kuchyně (včetně legendární svíčkové), zahrádka se zavařováním i pěstováním květin. „Jenže s hůlkou a vozíkem je to při okopávání složitější,“ dodala optimisticky naladěná dáma.

Manžel dál miluje dřevo a denně renovuje zdánlivě vyřazené věci v truhlářské dílně. V televizi si nenechá ujít fotbal, detektivky s Columbem i Vraždami v Midsomeru a především závody F1: „Na vlastní oči jsem je sledoval v Německu a byl to ohromný zážitek.“

Kromě dvou dětí mají Vondráškovi radost ze dvou vnuků, jedné vnučky a čtyř pravnuků. Rozvětvený rodinný tým přivítají i na sklonku příštího týdne při proslulé hřebenářské pouti. A jejich recept na dlouholeté soužití je jednoduchý: „Ohleduplnost a porozumění. Snad nás ten nahoře bude mít ještě pár let rád.“

