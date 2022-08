Vranovická kláda patří v obci nedaleko Břas vždy k závěru prázdnin.

Přechod úzkého prkna nad jezerem byl náročnou disciplínou. | Foto: Jaroslav Kreisinger

Chybět nemohla ani letos, přestože to organizátoři neměli lehké. V sobotu jim zpřetrhal plány vytrvalý déšť, takže se akce posunovala o 24 hodin. To už se svatý Petr konečně usmál a úkol pro soutěžící byl jasný. Co nejrychleji přejít kládu nad jezerem. O humorné kousky nebyla nouze a vítané byly stylové převleky.