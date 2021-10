Zajímavě vznikala vodní plocha u Vranovic. Ještě v roce 1957 si členové tamní TJ Sokol vybudovali v odklizu mezi haldami, v místě zvaném podle zmíněných náletových porostů V břízkách, fotbalové hřiště. Předtím se tu prý hrávalo i divadlo.

Vranovické jezero | Foto: Deník/Václav Havránek

S útlumem těžby uhlí v břaském revíru na konci 60. let se však z opuštěných dolů přestala odčerpávat voda. Poddolovaná plocha mezi výsypkami se začala zamokřovat v roce 1967 a během pár let hladina podzemní vody vystoupala do dnešní úrovně. Hřiště se tak ocitlo doslova na dně. Takto vzniklá vodní plocha má dnes rozlohu asi 1,2 ha, maximální délka a šířka jsou cca 180 × 100 m. Vranovické jezero nemá žádný viditelný povrchový přítok ani odtok, je ale podpovrchově propojeno s „kyzovým“ jezírkem pod náspem silnice a odtud odvodňováno Díreckým potokem. Intenzivní poddolování území v těchto místech (které se ostatně odráží už v nápadně členitém terénu plném poklesů) názorně ilustruje také chování srážkových vod. Při dešti totiž stéká voda do prohlubně pod námi, ale z ničeho nic se propadne do podzemí, které se zde podobá spíše nějaké krasové oblasti či ementálu. Dobře vidět je to při každém silnějším dešti – a právě tyto vody napájí jezero.