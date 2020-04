Po teplotně příznivé zimě je příroda teoreticky už někde v květnu. „Jenže na začátku dubna uhodily nejsilnější mrazy a prakticky zničená je úroda meruněk, broskví, višní nebo třešní.

Pro nás jde ale o okrajovou záležitost,“ konstatoval spolumajitel obřího areálu na severu Rokycanska Richard Schwarz. Pupeny sice chrání rozvíjející se květy (pro znalce myší ouška), jenže osm stupňů pod nulou je mocnějším faktorem.

Ani odrůda jablek Idared není po citelném ochlazení v nejlepší kondici. „Je to sice zimní jablko, ale kvete jako první,“ zdůvodnil obavy ovocnář. Teoreticky lépe dopadl s minimálním poškozením Šampion, ovšem teprve v polovině května přeberou vládu „ledoví muži“, což může být pro obor další rána. A k tomu přistupuje dlouhodobý vláhový deficit. Pokud by déšť přišel, děsí se sadaři mohutných letních průtrží, které by už tak těžkou situaci jen znásobily.