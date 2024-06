Pořádný krajíc si uřízli nadšenci z oddílu národní házené TJ Všenice. Zajištění Poháru ČR starších žáků obnášelo ubytování, stravování a především třídenní atraktivní program v klubovém areálu.

Pohár ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. | Foto: se svolením Jaroslava Kreisingera

Na sever Rokycanska se sjelo sedm družstev, která ve svých oblastních přeborech skončila na 2. místech.

Nejblíže to měli pochopitelně domácí, kteří mohli startovat v pozici pořadatelů. Ani Nýřany a Přeštice necestovaly jako vyslanci západních Čech daleko. Složitější to měly týmy Baníku Most, Ostopovic, Staré Huti a především severomoravského Svinova.

1/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Pohár ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 2/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 3/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 4/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 5/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 6/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 7/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 8/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 9/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 10/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 11/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Pohár ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 12/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 13/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 14/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 15/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 16/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 17/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 18/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 19/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 20/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 21/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 22/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 23/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 24/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 25/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 26/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 27/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 28/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 29/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 30/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 31/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 32/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 33/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 34/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 35/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 36/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 37/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 38/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 39/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 40/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 41/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 42/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 43/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 44/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 45/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 46/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 47/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 48/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 49/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 50/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 51/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 52/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 53/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 54/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 55/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 56/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 57/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 58/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 59/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 60/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 61/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 62/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 63/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 64/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 65/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 66/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 67/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 68/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 69/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 70/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 71/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 72/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 73/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 74/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 75/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 76/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 77/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 78/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 79/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 80/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 81/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 82/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 83/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 84/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 85/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 86/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 87/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 88/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 89/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 90/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 91/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 92/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 93/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 94/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 95/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 96/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 97/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 98/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 99/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích. 100/100 Zdroj: se svolením Jaroslava Kreisingera Poháru ČR starších žáků v národní házené ve Všenicích.

Třídenní měření sil zahrnovalo 21 zápasů a nejlépe si v nich počínali reprezentanti Plzeňska. Potkali se až poslední den turnaje a remíza stačila Nýřanům k triumfu! Neztratily se ani Všenice, které obsadily pátou příčku.

1. Nýřany (11 bodů) - Přeštice 14:14, Stará Huť 15:12, Všenice 21:7, Most 28:18, Svonov 24:18 a Ostopovice 18:14.

2. Přeštice (10) - Stará Huť 17:17, Ostopovice 21:10, Svinov 15:14, Všenice 19:16, Most 19:10.

3. Svinov (8) - Všenice 14:12, Stará Huť 14:10, Ostopovice 17:10, Most 21:19.

4. Stará Huť (7) - Most 12:11, Ostopovice 18:15, Všenice 21:18.

5. Všenice (4) - Ostopovice 12:10, Most 16:13.

6. Ostopovice (2) - Most 19:14 a 7. Most bez bodu.