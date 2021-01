Zdroj: Deník

Autorkou je všestranná umělkyně Eva Roučka, která má ´na svědomí´ i malby podél silnice na sousedním oplocení firmy PPG Deco. Od roku 1968 se tu vyrábějí malířské barvy značky Primalex

Eva Roučka se narodila v roce 1951 a žila 28 let v Plzni. „V Čechách vystudovala Hollarovu školu grafickou a Vysokou školu umělecko-průmyslovou, obor keramika a porcelán,“ sdělil starosta obce Miroslav Kroc. V roce 1979 Eva zamávala totalitního režimu a emigrovala do Francie. V Paříži byla okamžitě přijata jako asistentka profesora na ENSAAMA (École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art). Zde působila tři roky. Raději se chtěla plně věnovat své tvorbě a odešla z Paříže, aby žila jako sochařka a designérka na volné noze.

Věnuje se převážně keramice, vytváří ale i monumentální dřevěné plastiky řetězovou pilou, nebojí se ani toho nejtvrdšího kamene na světě. Je držitelkou mnoha ocenění. Kromě Evropy najdete její díla v Kanadě, Mexiku, Argentině či Japonsku. V designu pracovala pro tak prestižní firmy jako je Cristal de Sèvres nebo Daum.

Koncem roku 2014 se Eva rozhodla vrátit zpět do Čech. Od té doby žije a pracuje v Břasích. Každoročně pořádá sympózia (Indiánské léto), výstavy, koncerty a setkávání ve své galerii Ve stodole. Vychovala tři děti, které žijí převážně ve Francii, ale mají všechny české občanství. Mluví česky a po mamince se někteří věnují uměleckému řemeslu.