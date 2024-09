Výbava pro dítě, které nastupuje do první třídy, se letos ve slevových akcích oproti loňsku prodraží zhruba o desetinu. | Video: Deník/Pavla Bočková

Veronika Krátká dnes 05:01

Výbava pro dítě, které nastupuje do první třídy, se letos ve slevových akcích oproti loňsku prodraží zhruba o desetinu. Rodiče za ni podle analýzy společnosti Česká distribuční utratí průměrně 3189 korun. Nejvíce stouply ceny sešitů, obalů, per a lepidel. Pro většinu rodin je nákup pomůcek nemalým zásahem do peněženky. Většina obcí na Rokycansku, které jsou zřizovateli škol, jim vychází vstříc a pomáhá s pořízením vybavení.