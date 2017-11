Výměna osvětlení v Dukelské se dostala do finiše

Rokycany – V travnatém pásu Dukelské ulici se činí pracovníci a těžká technika. Dochází k rychlé výměně kabelu veřejného osvětlení i lamp.

Ilustrační fotoFoto: Deník

„Město k podobným akcím přikročilo na celém svém území. Tahle bude zhruba třítýdenní a zajišťuje ji firma Rumpold,“ sdělil vedoucí odboru rozvoje města Jiří Hlad.

„V oblastech, jimiž procházejí staré kabely zemního vedení, dochází v případě vlhka a zimy často k vypínání světel. Tam, kde se nebudou měnit chodníky, město plánuje výměnu i mimo celkové rekonstrukce ulic. V poslední době se takováto změna uskutečnila kolem zimního stadionu a nyní přišla na řadu Dukelská ulice,“ uvedl za Rumpold Ján Vaščák. Dodal, že s jedním elektrikářem pro město to ale nezvládají, posílení odbornou výpomocí poskytla firma Elektronn.

Kromě kabelu dochází i k výměně stožárů, staré betonové nahradily nové pozinkované.„V tomto případě ale hlavně jde o svítivost a spotřebu elektrické energie. U starých typů výbojek 150 a 210 W byla vysoká. Nynější jsou sedmdesátiwattové, ale světla je od nich víc,“ konstatoval Vaščák. Informoval, že do konce tohoto týdne by byli rádi s celou výměnou hotovi. Podobné by se brzo měli dočkat i v Barákově ulici.