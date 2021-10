Dobrou zprávu pro něj je, že se do sněmovny nedostali komunisté, špatnou neúspěch Pirátů, který si vysvětluje protikampaní hnutí ANO.

Jak hodnotíte výsledek voleb?

Z úspěchu ANO nejsem překvapený, protože během kampaně jsem zejména v malých obcích cítil podporu jeho voličů. Největším překvapením je pro mě neúspěch Pirátů a Starostů, čekali jsme více. Celkově je dle mého názoru ten výsledek takový, že umožňuje jednání dvou demokratických bloků o budoucí vládě a to je bezvadná zpráva.

Co říkáte na to, že Starostové díky preferenčním hlasům přeskočili Piráty (nominanti STAN získali 33 mandátů, Piráti 4 pozn. red.)?

Svět je nespravedlivý a v politice to platí dvojnásobně. Piráti odvedli na kampani pořádný kus práce. Oni samozřejmě byli ti, co nejvíce bojovali proti praktikám hnutí ANO, proti klientelismu a korupci. Proto se na ně ANO ve své kampani zaměřilo a musím bohužel přiznat, že se jim to povedlo. Za mě výsledek naší koalice prostě není dobrý. Teď se může zdát, že na tom obrovsky vydělali Starostové, protože STAN se hned po hnutí ANO stanou společně s ODS nejsilnějším klubem ve sněmovně. My jsme však na tohle necílili. Chci zdůraznit, že kampaň v Plzeňském kraji jsme dělali férově. Kroužkování jsme nepropagovali, ostatně to přiznávají i kolegové od Pirátů, chtěli jsme vystupovat jako tým. Dobrou zprávou je, že jsme konečně ze sněmovny dostali jednu extremistickou stranu, a to KSČM.

Co říkáte na výsledek ČSSD (Bernard je bývalý člen sociální demokracie – pozn. red.)?

V ČSSD je spousta poctivých lidí. Například lídr ČSSD v Plzeňském kraji Robin Šín je velmi dobrý člověk a odborník, kterého si vážím. Bohužel ale sociální demokracie dojela na spoluvládnutí s panem Babišem a na zákulisní praktiky, kdy se rozhodovalo o tom, kdo a kde bude zvolený, i na to, jak na poslední chvíli měnili kandidátky, což se tuším stalo v Jihomoravském kraji. To přeci není u demokratické strany normální. Více už se k tomu vyjadřovat nechci.

Jak budete postupovat při vyjednávání?

Nejsem členem vyjednávacího týmu, vyjednávání je na Ivanu Bartošovi (Piráti) a Vítu Rakušanovi (STAN). Teď je nutné podepsat na papíře těch 108 poslanců, odnést to na hrad a urychleně jednat s panem prezidentem.

Hovoří se o vás jako o budoucím ministru průmyslu a obchodu. Přijal byste tuto funkci?

Myslím si, že je velice předčasné se o takových věcech bavit a ani to není momentálně podstatné. Nerad bych předbíhal.