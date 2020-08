Výstava o Egyptu končí v neděli

Už jen do 30. srpna mají zájemci šanci spatřit expozici Mezi Prahou a Káhirou aneb 100 let české egyptologie. Výstava poutá pozornost v síni Muzea dr. Bohuslava Horáka v ulici Josefa Knihy 146. Přijít lze ode dneška do neděle každý den od 8 do 12 a od 12.30 do 16 hodin.