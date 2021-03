Organizátor Radek Cinke kromě toho oslovil i nadšence ze spolku Rokycanští patrioti a vznikla z toho unikátní konfrontace s žáky i studenty základních a středních škol. „Nejen z Rokycanska, i když odtud se rekrutovalo nejvíce prací. Bylo jich 97 a navíc se připojila s keramickými díly děvčata ze Zvíkovecké kytičky,“ sdělil pořadatel při hodnocení. Symbolicky pozdravil na dálku profesora Miroslava Bártu. Patrona zápolení zastupovali například rokycanský místostarosta Tomáš Rada nebo lektorka dějepisu Západočeské univerzity Helena Východská.

Především ve formě výkresů se sešla dvě témata. Prvním z nich byl život starověkého Egypta v době, kdy vládli stavitelé pyramid. Neméně náročný byl další úkol. Poslat Neferovi vzkaz z budoucnosti. Tedy, co se umělcům v současné době líbí nebo na co by nejraději zapomněli. „Z negativ pochopitelně převažuje smutný covidový čas. Mnohem veselejší je zobrazení počítačů, mobilních telefonů a jiných přístrojů, bez nichž si rok 2021 představit neumíme,“ dodal Cinke.

S vyhlášením vítězů to bude složitější. Nouzový stav trvá, takže nejprve prý budou s laureáty seznámeni ředitelé škol. Ale nebojte, také v Rokycanské deníku i na jeho sítích vás s těmi nejlepšími seznámíme!